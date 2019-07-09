31 Июля 2020
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богачи деньги монеты богатые рейтинг forbes bloomberg (2016) | Фото: facebook.com

Forbes назвал самых богатых чиновников России: на второй строке рейтинга - челябинский депутат

Forbes опубликовал рейтинг самых обеспеченных российских госслужащих и депутатов.

Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.

На второй строчке рейтинга оказался вице-председатель Законодательного собрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков, чье состояние оценивается в 4,5 млрд руб. Отметим, что он увеличил его по сравнению с 2017 г., тогда он отчитался о 3,3 млрд руб.

На третьем месте - депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики "Славянка" с 2,8 млрд руб.

Далее следуют член Совета Федерации и совладелец крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатки "Океанрыбфлота" Валерий Пономарев с доходом 2,37 млрд рублей и депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев с 2,36 млрд рублей.

На восьмом месте – депутат Курганской областной думы, совладелец мясокомбината "Велес" Дмитрий Ильтяков (1,64 млрд рублей).

Совокупный доход участников рейтинга составил около 71 млрд руб.

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Forbes назвал самых богатых чиновников России: на второй строке рейтинга - челябинский депутат

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Теги: Forbes, Константин Струков



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