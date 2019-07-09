31 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Бывший инспектор уральской колонии получил срок за взятку от заключенного в обмен на телефоны

Суд на Среднем Урале вынес приговор 35-летнему теперь уже бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №24. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки от заключенного.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2016-2017 годах мужчина незаконно передал одному из осужденных, отбывавших срок в колонии, более 10 сотовых телефонов. Как показало расследование, за данную "услугу" инспектор получил около 50 тысяч рублей, которые были перечислены на банковскую карту его знакомой.

В дальнейшем взяточник был вычислен сотрудниками управления собственной безопасности ГУФСИН по Свердловской области. Приговором суда ему назначено 4 года лишения свободы условно со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 148 тысяч 200 рублей.

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Бывший инспектор уральской колонии получил срок за взятку от заключенного в обмен на телефоны

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Теги: колония, взятка, суд



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