Суд в Архангельске не стал штрафовать Александра Пушкина

В Октябрьском районном суде Архангельска прекращено дело в отношении активиста Александра Пушкина (так он подписывается в соцсетях), который ранее был оштрафован мировым судьей на 30 тыс. руб. за размещенный в паблике якобы оскорбительный пост в адрес власти. Об этом сегодня сообщают администраторы странички "Поморье – не помойка!", передает корреспондент Накануне.RU.

Сами активисты, выступающие против строительства полигона по приему и переработке мусора на станции Шиес, расценивают это как "победу", однако, справедливо напоминают, что в настоящее время продолжается производство по еще нескольким делам по административным нарушениям.

Накануне.RU уже рассказывало о "конвейере судопроизводства" в Архангельске по итогам акций протеста в апреле-мае нынешнего года, когда выносили гигантские штрафы журналистам, присутствовавшим на мероприятиях и освещавшим его, юристам, которые в суде пытались защищать права якобы нарушителей закона и т.д.

На сегодняшний день штрафы и другие наказания в виде арестов и заключения под стражу получило несколько десятков человек, самый большой штраф был выписан местному журналисту Дмитрию Секушину – два раза по 200 тыс. руб. Именно поэтому активисты вдохновились судебным решением в отношении Пушкина и назвали его "победой".

Ранее мы рассказывали о возможной досрочной отставке губернатора Архангельской области Игоря Орлова в связи с протестными акциями.