"Телеэксперты" заподозрили, что отравление Алибасова могло быть умышленным

Ситуация с отравлением 72-летнего Бари Алибасова все больше напоминает фарс. Окружение продюсера, да и он сам с удовольствием пиарятся на произошедшем.

Очередная серия адского водевиля накануне была показана в эфире Первого канала. Программа "На самом деле" устроила тестирование на полиграфе для отца и сына Алибасовых. А гости передачи, например, адвокат Олег Кулагин, даже начали предполагать, что отравление Бари средством для прочистки труб могло быть умышленным.

Упомянутый юрист даже нашел возможный мотив для Алибасова-младшего, мол, отец был настроен негативно по отношению к сыну. "Он спрашивал меня, можно ли его лишить фамилии, - рассказал про продюсера адвокат. - Высказывал вещи, из которых следовало, что сколько бы он в сына ни вкладывал, — а вкладывал он деньги в обучение в Англии, — то ничего толкового из него не вышло.

Сын продюсера отрицает, что замышлял в отношении отца что-то нехорошее. При этом он не отрицает, что использовал ситуацию с отравлением родителя в целях обогащения.