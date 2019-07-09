Брата свердловского вице-губернатора оштрафовали на 1 млн за попытку откупить сына от армии

В Ленинском райсуде Тюмени вынесли приговор брату свердловского вице-губернатора Игорю Чемезову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В картотеке дел содержится информация о том, что 3 июля Чемезов наказан за дачу взятки. Ранее стало известно, что брат чиновника якобы передал взятку врачу, чтобы избавить сына от службы в армии.

На сайте суда сегодня опубликован релиз, в котором, вероятно, говорится о том, за что именно наказан Чемезов – фамилия там не указана, однако суть обвинения очень похожа на то, что вменяли брату высокопоставленного среднеуральского чиновника. В 2015 г. отец решил купить сыну медицинский диагноз, который позволил бы парню призывного возраста не служить в армии. Через посредника якобы Чемезов передал взятку в 250 тыс. руб. врачу-травматологу-ортопеду, командированному в состав призывной военно-врачебной комиссии.

Призывнику поставили фальшивый диагноз "застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени, дефект ахиллового сухожилия, незначительное нарушение функций", и на его основании присвоили категорию годности "В". За это горе-отец оштрафован на 1 млн руб. Приговор в силу не вступил.