31 Июля 2020
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Брата свердловского вице-губернатора оштрафовали на 1 млн за попытку откупить сына от армии

В Ленинском райсуде Тюмени вынесли приговор брату свердловского вице-губернатора Игорю Чемезову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В картотеке дел содержится информация о том, что 3 июля Чемезов наказан за дачу взятки. Ранее стало известно, что брат чиновника якобы передал взятку врачу, чтобы избавить сына от службы в армии.

На сайте суда сегодня опубликован релиз, в котором, вероятно, говорится о том, за что именно наказан Чемезов – фамилия там не указана, однако суть обвинения очень похожа на то, что вменяли брату высокопоставленного среднеуральского чиновника. В 2015 г. отец решил купить сыну медицинский диагноз, который позволил бы парню призывного возраста не служить в армии. Через посредника якобы Чемезов передал взятку в 250 тыс. руб. врачу-травматологу-ортопеду, командированному в состав призывной военно-врачебной комиссии.

Призывнику поставили фальшивый диагноз "застарелое повреждение ахиллового сухожилия правой голени, дефект ахиллового сухожилия, незначительное нарушение функций", и на его основании присвоили категорию годности "В". За это горе-отец оштрафован на 1 млн руб. Приговор в силу не вступил.

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Брата свердловского вице-губернатора оштрафовали на 1 млн за попытку откупить сына от армии

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Теги: Игорь Чемезов, дача взятки, задержание, обвинение



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Ранее 26.04.2019 15:37 Мск В Тюмени по обвинению в даче взятки задержан брат вице-губернатора Свердловской области

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