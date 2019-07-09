"Обидно, что так получилось". Губернатор Прикамья прокомментировал уход Курентзиса из оперного театра

Губернатор Пермского края Максим Решетников впервые публично прокомментировал уход Теодора Курентзиса с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отреагировал на сообщение в комментариях от одного из своих подписчиков в Instagram.

"Мне, как и многим людям, кажется, что что-то пошло не так, и администрация Пермского края допустила ошибку, позволив ему [Теодору Курентзису - прим. ред. ] покинуть пост художественного руководителя театра. Я очень надеюсь, что Министерство культуры пересмотрит свои приоритеты, быть может, признает ошибки и попытается найти компромисс. И я, возможно, с политической наивностью, но очень хочу верить, что сложившуюся ситуацию еще не поздно исправить", - обратился к губернатору пользователи под ником @warm_bl.

"Мне тоже обидно, что так получилось", - отреагировал Максим Решетников.

Напомним, об уходе Курентзиса стало известно 21 июня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Добавим также, что ранее бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис заявлял, что покинет край, если к 2020 г. в нем не появится вторая сцена для оперного. Сегодня стало известно о намерении краевых властей выкупить мебельную фабрику, для строительства нового здания оперного театра.