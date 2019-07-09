Британский радиоразведчик "прогулялся" вдоль российского Черноморского побережья

Самолет ВВС Великобритании провел разведку у Черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar. По данным портала, радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7308 в 6:25 мск сделал круг в районе Новороссийска на расстоянии 61,3 километра от береговой линии, сообщает РИА Новости.

В 07:50 самолет облетел Черноморское побережье, приблизившись к берегу в районе Севастополя на расстояние около ста километров и вернулся на аэродром базирования.

В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.