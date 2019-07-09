"Путина дождались и устроили забастовку": в Екатеринбурге в день визита президента возник транспортный коллапс

В Екатеринбурге в микрорайоне Академический сегодня утром возник транспортный коллапс.

"Кто знает, что сегодня случилось с 012 маршрутом? За 20 минут ни одной, и только одна 019, в которую все желающие не влезли… Пришлось на перекладных добираться", - написал один из жителей на районном форуме.

Другой пользователь ответил, что водители 012 и 019 маршрутов устроили забастовку в связи с задержкой зарплаты.

"Путина дождались и устроили...", - написал он.

Еще один житель Академического предположил, что у водителей нет нужных документов и "сегодня всех выловят".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, в настоящее время автобусы ходят по графику.

"Сегодня утром, когда появились жалобы от граждан по поводу не вышедших на маршрут автобусов, комитет по транспорту связался с руководителем автотранспортного предприятия, которое осуществляет перевозку по этим маршрутам. По информации, полученной от руководителя предприятия, автобусы не вышли на маршрут по техническим причинам. Уже к 10 часам утра все технические вопросы были урегулированы, и автобусы на маршруты вышли. Сейчас перевозки осуществляются по графику", - отметили в мэрии.

Напомним, сегодня в Екатеринбург с рабочей поездкой прибудет президент РФ Владимир Путин.