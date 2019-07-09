31 Июля 2020
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гехт ирина альфредовна член совета федерации рф (2015) | Фото: Накануне.ru

Возвращается в Челябинск: Совфед рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий Ирины Гехт

Совет Федерации рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий сенатора от Челябинской области Ирины Гехт.

"Гехт подала заявление о сложении полномочий", - цитирует "РИА Новости" зампредседателя комитета по регламенту Совфеда Сергея Мамедова.

Вопрос о сложении полномочий сенатора Совет Федерации рассмотрит завтра, 10 июля. Однако в настоящий момент вопрос в повестку еще не внесен.

Предполагается, что после отставки Ирина Гехт вернется в правительство Челябинской области, где займет должность первого заместителя губернатора региона.

В настоящий момент эту должность занимает Евгений Редин.

Напомним, в конце июня глава Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал региональное правительство за медленную работу по реализации национальных проектов и дал чиновникам неделю на исправление ситуации. Эксперты тогда предположили, что после жесткой реакции главы региона могут последовать и новые отставки, в частности вице-губернатора Евгения Редина, отвечающего за "социалку".

Добавим, что Ирина Гехт с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года занимала должность вице-губернатора Челябинской области по социальным вопросам.

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Возвращается в Челябинск: Совфед рассмотрит вопрос о досрочном сложении полномочий Ирины Гехт

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Теги: Ирина Гехт, сенатор, Евгений Редин, вице-губернатор,



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