"Уральские авиалинии" меняют терминал обслуживания в аэропорту Шереметьево

"Уральские авиалинии" меняют терминал вылета/прилета в аэропорту Шереметьево.

Сейчас все рейсы перевозчика обслуживаются в терминале D, но с 11 июля ситуация изменится: пассажиры уральской компании будут вылетать и прилетать в новый терминал B. "Обращаем ваше внимание, что онлайн регистрация на рейсы будет временно недоступна. В связи с этим рекомендуется прибыть в аэропорт не позднее чем за два часа до вылета рейса", - предупреждают пассажиров в "Уральских авиалиниях".

Ранее руководство Шереметьево, а также прокуратура сообщали, что часть рейсов из терминала D переводится в другие подразделения аэропорта – чтобы разгрузить терминал, в котором уже больше месяца наблюдается перманентный багажный коллапс.