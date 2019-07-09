Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки

Россия предложила Индии совместную разработку новой дизель-электрической подводной лодки на базе проекта "Амур-1650".

Как уточнил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов, речь не идет об обычном лицензионном производстве субмарин.

Россия предлагает индийским специалистам сообща проектировать и строить первый головной образец на базе подлодки "Амур-1650", который будет оснащен воздухонезависимой энергетической установкой.

Российское предложение более выгодно, чем инициативы зарубежных партнеров, так как предполагает передачу технологий, добавил Дрожжов.

Новую подлодку предполагается вооружить ударным ракетным комплексом "БРАМОС" совместного российско-индийского производства, передает Regnum.

Как сообщалось, совместная российско-индийская гиперзвуковая ракета воздушного базирования Brahmos-2 будет создана и испытана к 2024 году.

BrahMos является ракетой универсального базирования, которая разработана российским НПО "Машиностроение" и Организацией оборонных исследований и разработок (ДРДО) министерства обороны Индии в рамках российско-индийского СП BrahMos Aerospace.

Сверхзвуковая ракета может поражать цели на расстоянии до 300 километров, развивая скорость, превышающую в 2,5-2,8 раза скорость звука. Максимальная высота полета - 15 километров.