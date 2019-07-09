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Происшествия Челябинская область
пляж отдых вечер отдыхающий закат озеро пруд река водоем (2008) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске подросток утонул в "Девичьих слезах"

В Челябинске СК проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, группа подростков вчера вечером отдыхала на пруду "Девичьи слезы". Это место не предназначено для купания, однако ребята решили поплавать. Один из мальчиков утонул.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили накануне в пресс-службе регионального СК.

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В Челябинске подросток утонул в "Девичьих слезах"

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Теги: пруд, подросток, ребенок, МЧС, Девичьи слезы, СК,



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Ранее 09.07.2019 08:46 Мск В челябинском пруду "Девичьи слезы" утонул подросток

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