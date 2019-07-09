В Челябинске подросток утонул в "Девичьих слезах"

В Челябинске СК проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, группа подростков вчера вечером отдыхала на пруду "Девичьи слезы". Это место не предназначено для купания, однако ребята решили поплавать. Один из мальчиков утонул.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили накануне в пресс-службе регионального СК.