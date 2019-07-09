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Происшествия Центральный ФО В России
старинные монеты, клад (2018) | Фото: mos.ru

Семья из Курска отсудила два миллиона за загадочно исчезнувшие золотые монеты Российской империи

Жители Курска получат от государства два миллиона рублей за золотые монеты, которые они нашли в доме и передали в полицию, после чего клад пропал.

Как сообщается на сайте Ленинского районного суда, в пользу Галины и Александра Снегиревых взыскано с Минфина по 1 076 142 рубля.

Напомним, житель города при ремонте своего частного дома под деревянными полами нашел клад, представляющий из себя 260 золотых монет Российской империи конца 19-го – начала 20-го века чеканки.

Монеты были изъяты и помещены в коробку в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по Курску.

В дальнейшем по решению суда монеты были отправлены в Гохран России в Москву. Однако его сотрудники при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней лишь три гаечных металлических ключа и канцелярский степлер.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность).

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Семья из Курска отсудила два миллиона за загадочно исчезнувшие золотые монеты Российской империи

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Теги: курск, клад, монеты



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