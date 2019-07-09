Жителям предложили выплачивать компенсацию за строительство "мусорных" объектов

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО Северо-Западный ФО В России Москва Московская область
митинг &quot;Очистим Россию от мусора&quot; в Москве (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителям предложили выплачивать компенсацию за строительство "мусорных" объектов

Жители населенных пунктов, в которых планируется строительство мусоросжигательных, сортировочных заводов или полигонов твердо-бытовых отходов, должны получить денежную компенсацию. Такое предложение высказал председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на заседании общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ. В противном случае по всей стране будет расти социальное напряжение, которое может перерасти в "мягкую гражданскую войну" между одними активистами и другими, считает общественник, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Мусорные протесты достигают колоссальных масштабов, социальное напряжение растет более чем в 50 регионах РФ, сообщил Фадеев.

"На полигоне в Шиесе – палаточный лагерь, где находится до 500 активистов – противников этого полигона. В Сыктывкаре недавно был митинг, на который пришли 10 тыс. человек. Это все равно, что если бы в Москве на митинг пришло 600 тыс. человек. Это невиданная активность. Даже в конце 1980-х годов такого не было в Сыктывкаре, какой-нибудь Навальный человек 100 может собрать, а история с Шиесом собирает 10 тыс. Нам предстоит построить 200 объектов в рамках развития отрасли по обращению с отходами. Везде будет так", - заявил глава Валерий Фадеев.

Председатель Общественной палаты назвал общественные слушания, посвященные строительству объектов в рамках "мусорной реформы", профанацией.

"Можно найти в интернете объявления "общественные слушания под ключ", "недорого получить любой результат общественных слушаний", - добавил он.

митинг "Очистим Россию от мусора" в Москве(2019)|Фото: Накануне.RU

Сейчас ОП РФ разрабатывает поправки в закон, которые бы позволили региональным общественным палатам контролировать общественные слушания.

Кроме того, еще до принятия решений по "мусорным" объектам нужно создавать рабочие группы с участием общественности, уверен Фадеев.

"История с Шиесом показывает, что бюрократическое давление на общество не пройдет", - заметил глава ОП РФ.

Главный активист на митинге в Архангельске, по словам Фадеева, призывал сжигать мусор. Но под Москвой - не менее серьезный протест против появления мусоросжигательного завода.

"Мы теперь будем сталкивать одних активистов с другими? Одни против полигонов, другие против мусоросжигательных заводов. Мы так войну устроим тут у себя, мягкую гражданскую войну. Не получится мусорная реформа без вовлечения общественности, это важнейшая задача. Везде будет сопротивление. Даже невинные заводы по сортировке мусора и то вызывают протесты на местах. Надо, чтобы жители населенных пунктов получали какие-то компенсации, даже если все абсолютно безвредно, все равно люди на местах должны что-то за это получить. Кто-то скажет, что это цинично, это торговля, может, и так. Когда губернатор Архангельской области говорит, что регион получит 6 млрд руб. от Москвы, люди говорят: "И что? Как они отразятся на нашей жизни конкретно?" – заявил Фадеев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителям предложили выплачивать компенсацию за строительство "мусорных" объектов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мусорная реформа, полигон, сжигание мусора, сортировка, компенсация, оп рф, валерий фадеев, шиес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.08.2019 03:24 Мск Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу
Ранее 10.07.2019 00:14 Мск Иванов сообщил об опоздании с "мусорной реформой" на 40 лет

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров