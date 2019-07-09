Жителям предложили выплачивать компенсацию за строительство "мусорных" объектов

Жители населенных пунктов, в которых планируется строительство мусоросжигательных, сортировочных заводов или полигонов твердо-бытовых отходов, должны получить денежную компенсацию. Такое предложение высказал председатель Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на заседании общественного совета при Министерстве природных ресурсов РФ. В противном случае по всей стране будет расти социальное напряжение, которое может перерасти в "мягкую гражданскую войну" между одними активистами и другими, считает общественник, передает корреспондент Накануне.RU.

Мусорные протесты достигают колоссальных масштабов, социальное напряжение растет более чем в 50 регионах РФ, сообщил Фадеев.

"На полигоне в Шиесе – палаточный лагерь, где находится до 500 активистов – противников этого полигона. В Сыктывкаре недавно был митинг, на который пришли 10 тыс. человек. Это все равно, что если бы в Москве на митинг пришло 600 тыс. человек. Это невиданная активность. Даже в конце 1980-х годов такого не было в Сыктывкаре, какой-нибудь Навальный человек 100 может собрать, а история с Шиесом собирает 10 тыс. Нам предстоит построить 200 объектов в рамках развития отрасли по обращению с отходами. Везде будет так", - заявил глава Валерий Фадеев.

Председатель Общественной палаты назвал общественные слушания, посвященные строительству объектов в рамках "мусорной реформы", профанацией.

"Можно найти в интернете объявления "общественные слушания под ключ", "недорого получить любой результат общественных слушаний", - добавил он.

Сейчас ОП РФ разрабатывает поправки в закон, которые бы позволили региональным общественным палатам контролировать общественные слушания.

Кроме того, еще до принятия решений по "мусорным" объектам нужно создавать рабочие группы с участием общественности, уверен Фадеев.

"История с Шиесом показывает, что бюрократическое давление на общество не пройдет", - заметил глава ОП РФ.

Главный активист на митинге в Архангельске, по словам Фадеева, призывал сжигать мусор. Но под Москвой - не менее серьезный протест против появления мусоросжигательного завода.

"Мы теперь будем сталкивать одних активистов с другими? Одни против полигонов, другие против мусоросжигательных заводов. Мы так войну устроим тут у себя, мягкую гражданскую войну. Не получится мусорная реформа без вовлечения общественности, это важнейшая задача. Везде будет сопротивление. Даже невинные заводы по сортировке мусора и то вызывают протесты на местах. Надо, чтобы жители населенных пунктов получали какие-то компенсации, даже если все абсолютно безвредно, все равно люди на местах должны что-то за это получить. Кто-то скажет, что это цинично, это торговля, может, и так. Когда губернатор Архангельской области говорит, что регион получит 6 млрд руб. от Москвы, люди говорят: "И что? Как они отразятся на нашей жизни конкретно?" – заявил Фадеев.