31 Июля 2020
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Общество Воронежская область
автомобиль, скорая, инвалид, машины скорой, знак инвалид (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

32 новых авто для доставки на медобследования граждан старшего возраста прибыли в Воронеж

Накануне в Воронеж прибыла партия новеньких автомобилей. Департамент социальной защиты области приобрел 32 машины для доставки граждан старшего возраста, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения обследований, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Автотранспорт приобрели в рамках реализации в Воронежской области регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На эти цели из федерального бюджета выделили 60,5 млн рублей.

автомобиль, инвалид, скорая, подъемник(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Автомобили ГАЗель «Next» оснащены электроподъемником с пультом управления для подъема инвалидной коляски с пассажиром и обустроенным местом для перевозки инвалида-колясочника, чтобы доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в медицинские учреждения. В автомобиле семь пассажирских мест, включая одно место для колясочников. Машины оборудованы кондиционером, кнопками экстренной связи с водителем.

инвалид, скорая, машина скорой, кресло автомобильное(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Сегодня в 32 районных управлениях социальной защиты населения созданы мобильные бригады. Сейчас учреждениями ведется работа по формированию рабочих групп, а департаментом здравоохранения Воронежской области формируются списки граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, которые подлежат прохождению скринингов. Доставлять жителей населенных пунктов в медучреждения будут в  соответствии с графиком. Уже в ближайшее время мобильные бригады приступят к своей работе.

автомобиль, скорая, инвалид, машины скорой, знак инвалид(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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32 новых авто для доставки на медобследования граждан старшего возраста прибыли в Воронеж

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Теги: автомобили скорой помощи, мобильные бригады, скрининг



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