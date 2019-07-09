31 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Южноуральцы убили мужчину, а тело сожгли на свалке

В Челябинской области три местных жителя приговорены к срокам в колонии за убийство малознакомого мужчины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В октябре 2017 году они убили бывшего сожителя подруги матери одного из обвиняемых. Проникнув к нему в дом, они избили потерпевшего, поместили в багажник и вывезли на свалку, где продолжили избивать. Затем они отвезли его в лесной массив, где били руками, ногами, палкой и ножом в голову и туловище.

От полученных травм мужчина скончался. Его тело осужденные сожгли на свалке бытовых отходов. Останки потерпевшего так и не были найдены.

Суд приговорил их к 18, 17 и 6 годам лишения свободы в колониях строгого и общего режима. Также они должны выплатить 450 тыс. рублей морального вреда родителям погибшего.

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Южноуральцы убили мужчину, а тело сожгли на свалке

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Теги: убийство, суд, приговор,



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