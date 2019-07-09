Собчак прокомментировала оскорбление Путина грузинским журналистом: "Фэйспалм просто"

Ксения Собчак прокомментировала нецензурный пассаж грузинского телеведущего в адрес российского президента.

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В Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения пишет: "Про оскорбление Путина грузинским телеведущим Георгием Габанием в эфире "Рустави 2" - моя позиция в этом вопросе не изменилась - с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина - это нелепо и скорее показывает слабость позиции. Какая-то подростковая выходка, как написать слово "***" на заборе и радоваться. Мне никогда не нравилась подобная риторика у того же Навального, который раньше орал на митингах "ботексная жаба" и "уберем крысу из кремля". Все это скорее отпугивает нормальных людей чем привлекает. Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо. Фэйспалм просто" (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Напомним, после того, как журналист Георгий Габуния в прямом эфире на русском языке обматерил Владимира Путина, руководство канала "Рустави 2" на два месяца отстранило его от эфиров. Недовольство ситуацией выразила и президент Грузии. А в Госдуме России вчера звучали призывы экстрадировать журналиста в РФ и судить.