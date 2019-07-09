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Спорт Свердловская область
футболисты ФК &quot;Урал&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Футболисты "Урала" проведут традиционную встречу с болельщиками перед стартом чемпионата

Футболисты "Урала" проведут традиционную встречу с болельщиками перед началом нового сезона.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, предсезонная презентация главной команды состоится 11 июля в фудкорте ТЦ "Мега" (Металлургов, 87). Начало мероприятия в 19 часов, вход свободный.

В клубе обещают, что на встрече можно будет пообщаться со всей командой в неформальной обстановке и сделать фото с лидерами "Урала". Также в программе мероприятия значатся конкурсы, розыгрыш призов и подарки всем болельщикам.

Напомним, чемпионат России стартует уже на этой неделе: в первом туре "Уралу" предстоит домашний матч против "Уфы". Накануне екатеринбургский клуб презентовал форму, в которой проведет будущий сезон.

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Футболисты "Урала" проведут традиционную встречу с болельщиками перед стартом чемпионата

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Теги: Урал, болельщики, сезон, встреча



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