Футболисты "Урала" проведут традиционную встречу с болельщиками перед стартом чемпионата

Футболисты "Урала" проведут традиционную встречу с болельщиками перед началом нового сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, предсезонная презентация главной команды состоится 11 июля в фудкорте ТЦ "Мега" (Металлургов, 87). Начало мероприятия в 19 часов, вход свободный.

В клубе обещают, что на встрече можно будет пообщаться со всей командой в неформальной обстановке и сделать фото с лидерами "Урала". Также в программе мероприятия значатся конкурсы, розыгрыш призов и подарки всем болельщикам.

Напомним, чемпионат России стартует уже на этой неделе: в первом туре "Уралу" предстоит домашний матч против "Уфы". Накануне екатеринбургский клуб презентовал форму, в которой проведет будущий сезон.