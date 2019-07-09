31 Июля 2020
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воронежская область, стенд, иннопром (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

На стенде Воронежской области на Иннопроме представлены новейшие высокотехнологичные разработки региональной промышленности

Делегация правительства Воронежской области принимает участие в работе Х международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Воронежскую область представляют 15 ведущих предприятий региона. Они привезли новейшие технологии и разработки в сфере промышленности.

воронежская область, стенд, иннопром, югра(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В частности, «Тяжмехпресс» представил кривошипный горячештамповочный пресс усилием 16 000 тонно-сил. Воронежский государственный технический университет привез в Екатеринбург гибридную систему локальной термостабилизации электронных модулей на основе микроканального теплообменника. Система позволяет обеспечить существенную экономию ресурсов электропитания, высокую надежность и длительное время непрерывной работы термостабилизируемого объекта. ЗАО «Орбита» представила на выставке преобразователь напряжения для многоразового коммерческого пилотируемого корабля «Старлайнер» (для корпорация Боинг, США). Применяется для заряда батарей корабля во время его стыковки с Международной космической станцией. Сегодня в России отсутствуют аналоги для пилотируемой космонавтики, в мире насчитывается мало компаний, имеющих возможности создания подобной техники в связи с высокой технологической сложностью изделий и ограниченным количеством стран, имеющих разработки в области космонавтики.

воронежская область, стенд, иннопром(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Также свою продукцию привезли Воронежский механический завод» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ООО Финансово-промышленная компания «Космос-Нефть-Газ», ОАО «Электросигнал», ЗАО «МЭЛ» и другие, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

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На стенде Воронежской области на Иннопроме представлены новейшие высокотехнологичные разработки региональной промышленности

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Теги: воронежская область, стенд, иннопром



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