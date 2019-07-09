Депутаты Госдумы через кабмин попросят Путина ответить Грузии санкциями

Госдума категорически осуждает непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии. Парламентарии отмечают, что "открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

В связи с этим нижняя палата парламента просит правительство РФ предложить президенту Владимиру Путину воспользоваться нормами закона о "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

Об этом говорится в тексте заявления, которое намерена принять ГД, передает Regnum.

Накануне сообщалось, что Госдума намерена обсудить вопрос о запрете на ввоз грузинского вина, минеральной воды и ограничениях денежных переводов с территории России.

Ранее в Совфеде предложили запретить продажу грузинских вин в России в ответ на русофобские выступления.

Роспотребнадзор уже заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.