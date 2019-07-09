Работники "Сибирского научно-аналитического центра" получили уведомления об увольнении

Более 400 сотрудников "Сибирского научно-аналитического центра" ("СибНАЦ"), признанного банкротом в начале июня, получили уведомления о предстоящем увольнении, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурсный управляющий Руслан Салахов заявил "РБК", что окончательно вопрос об увольнении сотрудников пока не решен, и что рассылка уведомлений не предполагает сокращения, это просто предупреждение о возможном увольнении.

"Я занимаюсь анализом текущих договоров, контрактов компании. У меня через два месяца появляется право уволить или не уволить работника. Уведомить я должен сейчас. На текущий момент, это просто уведомление. Конечно, какая-то часть персонала будет сокращена, кто-то останется. Сказать, что все будут уволены, я не могу", - приводит издание слова Салахова.

Напомним, банкротом "СибНАЦ" была признана 4 июля. Иск подала компания "Инженерное бюро". Причина – просроченная более, чем на три месяца кредиторская задолженность в 2,6 млн руб.

Заседание прошло сегодня утром. В картотеке дела на сайте инстанции говорится, что иск удовлетворен, назначено конкурсное производство, утвержден управляющий. Его отчет назначен на 13 января 2020 г..

Добавим, в 2017 г. в суд с иском о банкротстве "СибНАЦ" обратился "Сбербанк". В январе 2018 г. суд прекратил производство по делу в связи с отказом "Сбербанка" от иска. Второй аналогичный иск подавали осенью прошлого года. За это время центр задолжал своим сотрудникам, за что даже штрафовали его исполнительного директора.