Итальянская компания поставит оборудование для нового челябинского предприятия

В Челябинске на территории индустриального парка "Станкомаш" разместится новое предприятие "Современные кузнечные технологии". Контракт между АО "Конар" и компанией Vecchiato Srl на поставку кузнечного комплекса был подписан на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2019", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Как отметил Алексей Текслер, продукция нового предприятия позволит уйти от импортозависимости. Кроме того, будут организованы современные рабочие места для жителей области

Новое предприятие будет обеспечивать заготовками заводы "Русские электрические двигатели", "Транснефть нефтяные насосы" и сторонние предприятия. Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.