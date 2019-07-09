Серену Уильямс оштрафовали на 10 тысяч долларов за порчу корта на Уимблдоне
Теннисистка Серена Уильямс, вышедшая накануне в четвертьфинал Уимблдона, заплатит организаторам этого престижного британского турнира штраф в $10 тыс. Как сообщает TMZ, спортсменка повредила теннисный корт во время воскресной тренировки. Неизвестно, что именно делала Серена и с какой силой, чтобы нанести такой ущерб площадке. В некоторых сообщениях говорится, что Уильямс использовала ракетку, но как – неизвестно.
Штраф в $10 тыс. едва ли серьезно повредит финансовому положению звезды, которая, пройдя в четвертьфинал, уже заработала $367 тыс.