Серену Уильямс оштрафовали на 10 тысяч долларов за порчу корта на Уимблдоне

Теннисистка Серена Уильямс, вышедшая накануне в четвертьфинал Уимблдона, заплатит организаторам этого престижного британского турнира штраф в $10 тыс. Как сообщает TMZ, спортсменка повредила теннисный корт во время воскресной тренировки. Неизвестно, что именно делала Серена и с какой силой, чтобы нанести такой ущерб площадке. В некоторых сообщениях говорится, что Уильямс использовала ракетку, но как – неизвестно.