На тюменской трассе погибли четыре человека

Несколько человек погибли в аварии на трассе Тобольск – Вагай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.

Около 9 утра на 1-м километре трассы столкнулись "Форд Фокус" и грузовик "ГАЗ БКМ317". По предварительным данным, иномарка на мокрой дороге выехала на "встречку". Погибли четверо пассажиров легковушки, их личности и возраст устанавливаются. Пострадавшие, водитель и пятый пассажир этой же машины, в тяжёлом состоянии госпитализированы в ОКБ №3 Тобольска.

На месте ДТП работают наряды ДПС. Движение на трассе не ограничено.