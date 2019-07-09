31 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область
Авария четверо погибших Тобольск - Вагай (2019) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

На тюменской трассе погибли четыре человека

Несколько человек погибли в аварии на трассе Тобольск – Вагай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ГИБДД.
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Около 9 утра на 1-м километре трассы столкнулись "Форд Фокус" и грузовик "ГАЗ БКМ317". По предварительным данным, иномарка на мокрой дороге выехала на "встречку". Погибли четверо пассажиров легковушки, их личности и возраст устанавливаются. Пострадавшие, водитель и пятый пассажир этой же машины, в тяжёлом состоянии госпитализированы в ОКБ №3 Тобольска.

На месте ДТП работают наряды ДПС. Движение на трассе не ограничено.

Авария четверо погибших Тобольск - Вагай(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария четверо погибших Тобольск - Вагай(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Авария четверо погибших Тобольск - Вагай(2019)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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На тюменской трассе погибли четыре человека

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Теги: Тобольск - Вагай, авария, смерть



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Развитие сюжета:

Ранее 13.01.2020 19:30 Мск В Тобольске водитель получил срок за смерть четырех пассажиров легковушки

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