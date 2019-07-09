В Абхазии перевернулась маршрутка: пострадали туристы из России

В Абхазии маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем.

ДТП произошло 8 июля утром под Пицундой.

Маршрутка, в которой находились 15 человек, опрокинулась на бок. Девять человек были госпитализированы.

Как минимум семеро из них - граждане России, сообщили РИА Новости в МВД республики. Среди пострадавших есть россияне из Санкт-Петербурга, Астрахани и Казани.

В мае в Италии перевернулся пассажирский автобус с туристами из России. На борту находились 60 пассажиров. Одна женщина - гид, погибла. Пострадали 28 человек.

Автоавария с туристическим автобусом могла произойти из-за того, что водитель транспортного средства потерял контроль над управлением.