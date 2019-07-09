Во время визита в Екатеринбург Путин не будет встречаться с полпредом и губернатором

Президент РФ Владимир Путин, который сегодня посетит Екатеринбург, не будет встречаться с главой региона Евгением Куйвашевым и своим полномочным представителем в УрФО Николаем Цукановым. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.

Читайте также: Помощник путинского полпреда оказался гражданином страны НАТО со шпионской аппаратурой

"В официальной программе Путина в Екатеринбурге нет сегодня встреч ни с губернатором, ни с полпредом", - утверждает канал.

Косвенно это подтверждается анонсом визита главы государства в Екатеринбург на официальном сайте Кремля, где в программе значится посещение выставки "Иннопром", выступление на саммите GMIS и встреча со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

Как пишет Telegram-канал "Незыгарь", якобы полпред Николай Цуканов после задержания его помощника Александра Воробьева по подозрению в государственной измене выторговывает для себя "мягкий вариант" ухода, который состоится ближе к осени.

"Сама история (с задержанием Воробьева, - прим. Накануне.RU) явна неприятна для Кремля. Менять срочно полпреда сложно в силу соблюдения баланса интересов... Кто сыграет на опережение - Цуканов, команда мэра Москвы Сергея Собянина или силовики?" - пишет канал.

"Для АП сейчас важно не столько удалить Цуканова, сколько не усилить собянинскую агломерацию на Урале", - заключает "Незыгарь".

Отметим, кадровое решение по Александру Воробьеву пока неизвестно: ожидалось, что оно будет принято в понедельник, 8 июля, но этого не произошло. На сайте уральского полпредства он до сих пор значится помощником Цуканова. Получить комментарий по ситуации в самом полпредстве не удалось.

Ранее сообщалось, что Путин не обсуждал с Цукановым задержание его помощника.

Также заметим, что вскоре после "скверных" протестов в Екатеринбурге Путин не исключал, что не полетит в Екатеринбург на GMIS - в ответ на приглашение министра Дениса Мантурова он обещал "попробовать".