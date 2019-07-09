В Красноселькупском районе построят новое здание аэропорта

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время рабочей поездки в Красноселькупский район заявил о планах по реконструкции аэропортового комплекса. В 2020 г. планируется открыть взлетно-посадочную полосу (ВПП), а также начать реконструкцию здания аэропорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сейчас Красноселькуп принимает только вертолетные рейсы по направлению Тольки, Тарко-Сале, Новый Уренгой. Строительство новой полосы ведется с использованием усиленных авиационных плит толщиной 18 сантиметров. Благодаря этому, на взлетно-посадочной полосе смогут приземляться такие типы судов, как АН-72 и Ан-74, Сухой Суперджет 100 и CRJ-200. Также здесь будет посадочная площадка для вертолетов Ми-26 и три площадки для вертолетов Ми-8.

Протяженность новой ВПП - 2023 метра. Строителям осталось возвести 180 метров. После установки необходимого оборудования, в 2020 г. полосу введут в эксплуатацию. Тогда же начнется реконструкция аэропорта.

"Реконструкция аэропорта будет комплексной. Мы проектируем терминальный комплекс, чтобы с появлением полосы появились и условия для наших пассажиров", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.