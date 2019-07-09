В челябинском пруду "Девичьи слезы" утонул подросток

В челябинском пруду "Девичьи слезы" утонул 15-летний подросток.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, группа подростков вчера вечером отдыхала на водоеме. Это место не предназначено для купания, однако ребята решили поплавать. Один из мальчиков утонул.

На место происшествия в максимально короткие сроки прибыли спасатели, полиция и медики. Тело мальчика было обнаружено в 10 метрах от берега и поднято на поверхность.

Сейчас по данному факту проводится проверка.