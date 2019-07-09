Протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал, для чего подходит слабый пол: "Женщина лучше работает за конвейером"

Протоиерей Дмитрий Смирнов продолжает хайпить. Накануне в эфире радио "Радонеж" он сделал весьма сексистское заявление: "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость".

Естественно, это вызвало широкий негативный отклик. Тогда глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства попытался пояснить свое высказывание, но, кажется, сделал только хуже.

"Их (женщин) слабость ума не в том, что они глупее, - рассказал "КП" отец Дмитрий. - Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии".