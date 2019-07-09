31 Июля 2020
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Общество Свердловская область
разрушенная плитка, Октябрьская площадь, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге восстановят площадь Парижской Коммуны

В Екатеринбурге планируется восстановить площадь Парижской Коммуны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее глава города Александр Высокинский побывал на площади и выявил целый ряд недостатков: неудовлетворительное состояние части плиточного и тротуарного покрытия, а также наличие несогласованных рекламных вывесок. Выяснилось, что покрытие, используемое в сквере на площади Парижской Коммуны, подвергается разрушению из-за активного движения автомобилей и близкого расположения трамвайных путей.

Как добавили в мэрии, в настоящее время запланированы комплексные работы по восстановлению элементов благоустройства.

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В Екатеринбурге восстановят площадь Парижской Коммуны

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Теги: площадь, благоустройство, Екатеринбург



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