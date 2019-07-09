В Югре обанкротился завод, который кормил рыбой Сталина

Арбитраж Югры признал банкротом рыбоконсервный комбинат, которым владеет компания "Сибирская рыба", передаёт корреспондент Накануне.RU.

На предприятии введено наблюдение. Следующее заседание Арбитража состоится 1 ноября.

Напомним, ранее в администрации Берёзовского района Накануне.RU сообщили, что работа на заводе шла небольшими темпами. Штат при полной загрузке с учетом сезонных работников – 74 человека, прошлым летом работало только 23. Собственная рыбодобыча в летнюю путину 2018 г. началась позже на месяц, только 24 июля.

Отметим, завод основали в 1930 г. Продукция была известна по всей стране, а сосьвинскую сельдь или тугун поставляли в Кремль.