31 Июля 2020
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Экономика За рубежом
банк деньги доллар сша (2012) | Фото:

Аналитики предрекают дефолт в США уже в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, говорится в докладе Центра двухпартийной политики (BPC).

Они выросли лишь на три процента по сравнению с прошлым годом вместо предполагаемых ранее 6 процентов, пишет Regnum.

Авторы доклада заявляют, что единственный способ исключить возможность дефолта в этом году - повышение потолка госдолга в ближайшие недели.

В мае прошлого года сообщалось, что Вашингтон все ближе к техническому дефолту. В этой ситуации главный враг США - это не Россия или Китай, а американский долг, отмечал National Interest.

Между тем, напомним, Россия сокращает инвестиции в американский госдолг с 2018 года.

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Аналитики предрекают дефолт в США уже в сентябре

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Теги: сша, дефолт



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