Андрей Малахов обратился к Зеленскому по поводу отмененного телемоста Киев-Москва

Российский телеведущий Андрей Малахов, который вместе с Марией Ситтель должен был вести телемост между гражданами России и Украины, обратился к Владимиру Зеленскому. Видео опубликовано в Instagram Малахова.

"Друзья! Надо поговорить. Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег и членов их семей.

Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту конституции: вы должны сделать все возможное, чтобы слуги народа, журналисты, четвертая власть, а также члены их семей на пострадали.

Все, чего я хотел, соглашаясь работать в этом историческом телемосте, - это показать и рассказать и показать людям: что мы читали, что мы слушали, что мы смотрели, что мы носили, что мы ели эти пять лет, которые мы не общаемся между собой.

Вы знаете, я далек от политики. Все, что мы хотели – сделать праздник улыбок и счастья. Берегите друг друга!", - говорит Малахов.

Напомним, накануне стало известно, что каналы "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести телемост между украинцами и россиянами. Однако в адрес журналистов NewsOne начали поступать угрозы физической расправы, а у здания офиса начались акции протеста. Канал был вынужден отказаться от идеи телемоста. Против проведения эфира высказались и украинские чиновники, включая Зеленского, назвавшего телемост "дешевым предвыборным пиаром" (на Украине сейчас идет парламентская кампания). Затем Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о покушении на госизмену в отношении телеканала.