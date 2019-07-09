Куйвашев, Текслер и Шумков договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра

Главы трех регионов УрФО на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2019" договорились о создании Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, свои подписи под соглашением поставили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер и врио главы Курганской области Вадим Шумков.

"В рамках реализации национального проекта "Наука" мы вместе создаем уральский межрегиональный научно-образовательный центр: он станет ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром развития высокотехнологичной индустрии наших регионов", - отметил Евгений Куйвашев.

Известно, что научно-образовательный центр будет заниматься подготовкой кадров и вести прикладные исследования для дальнейшего ускоренного внедрения разработок в производство. Планируется, что это позволит компаниям выпускать востребованную, конкурентоспособную продукцию, в том числе на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения.

Уральский федеральный университет уже сформировал перечень более чем из 50 потенциальных научно-технологических проектов для реализации в рамках УМНОЦ, а ряд предприятий и корпораций подтвердили готовность стать их участниками.