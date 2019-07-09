Пассажирский автобус Пермь – Геленджик столкнулся с "КамАЗом", есть пострадавшие

Авария с участием пассажирского автобуса с туристами из Перми произошла в Краснодарском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого УМВД.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району края около 23.40 (по местному времени) 8 июля. По предварительным данным, водитель автобуса "Setra", направлявшегося из Перми в Геленджик, не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди него "КамАЗ".

Пострадали семь пассажиров автобуса, трое из которых – дети. Медики помогли им на месте, от госпитализации все отказались. Вскоре за туристами прибыл новый транспорт, который повёз их дальше.