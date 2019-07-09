Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем

31 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Крым
Алексей Чалый (2018) | Фото: sevzakon.ru

Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем

Бывший "народный мэр" Севастополя, депутат городского парламента, Алексей Чалый подал документы для участия в выборах в законодательное собрание города второго созыва.

Как сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии, он баллотируется по одномандатному округу как самовыдвиженец.

Выборы депутатов второго созыва Законодательного собрания Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Накануне.RU сообщало, что по результатам затяжного конфликта между двумя группами членов партии в Севастополе – группами депутата Алексея Чалого и командой губернатора Дмитрия Овсянникова – в Москве было принято решение по возможности не допускать представителей обеих сторон до предварительного голосования, а затем и до выборов. Исключения, однако, были сделаны для Алтабаевой, Михаила Чалого (родной брат Алексея Чалого, бывшего "народного мэра" Севастополя, – прим.) и некоторых других лиц.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: алексей чалый, выборы, заксобрание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 15.07.2019 08:02 Мск Алексей Чалый, сдавший документы в избирком в последний день, уже снялся с выборов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2019 09:40 Мск Адмирал поведет на выборы: севастопольские "единороссы" вытерли ноги о губернатора
Ранее 28.06.2019 11:09 Мск Неизвестные в Севастополе продолжают войну с агитацией "Единой России"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров