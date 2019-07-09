Бывший "народный мэр" Севастополя Чалый идет на выборы в заксобрание самовыдвиженцем

Бывший "народный мэр" Севастополя, депутат городского парламента, Алексей Чалый подал документы для участия в выборах в законодательное собрание города второго созыва.

Как сообщили ТАСС в городской избирательной комиссии, он баллотируется по одномандатному округу как самовыдвиженец.

Выборы депутатов второго созыва Законодательного собрания Севастополя пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Накануне.RU сообщало, что по результатам затяжного конфликта между двумя группами членов партии в Севастополе – группами депутата Алексея Чалого и командой губернатора Дмитрия Овсянникова – в Москве было принято решение по возможности не допускать представителей обеих сторон до предварительного голосования, а затем и до выборов. Исключения, однако, были сделаны для Алтабаевой, Михаила Чалого (родной брат Алексея Чалого, бывшего "народного мэра" Севастополя, – прим.) и некоторых других лиц.