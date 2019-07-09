Оператор "Платона" за 22 млрд рублей будет следить за санкционкой

Компанпия-оператор "Платона" планирует дополнить свою деятельность мониторингом транзита санкционных грузов через территорию России. На это правительство страны может выделить почти 22 млрд руб. По данным РБК, плату за мониторинг будет получать государство, а перевозчикам новая услуга обойдётся примерно в 300 руб. в сутки.

Как сообщает издание, уже подготовлен проект соответствующего концессионного соглашения между правительством и компанией Центр управления цифровых платформ.

Согласно указу президента, вступившему в силу с 1 июля этого года, санкционные грузы могут провозиться через территорию России в третьи страны в случае, если перевозчик будет использовать электронные навигационные пломбы.

Первые подобные пломбы появились ещё в 2016 г., но ими оснащались лишь грузы, следующие между Украиной с одной стороны и Казахстаном и Киргизией – с другой. Они должны гарантировать, что запрещённые к ввозу в РФ товары не будут разгружены на территории нашей страны.

Теперь система готова к запуску на тридцати КПП вдоль государственной границы: 20 автомобильных и 10 железнодорожных.

Соглашение будет заключено на десять лет.

Как сообщало Накануне.RU, оператор "Платона" с 1 июня поднял тарифы на пользование системой, а также может заняться обслуживанием дорожных камер.