Власти Прикамья выкупают мебельную фабрику ради нового здания театра

Правительство Прикамья приобретет в краевую собственность мебельную фабрику, расположенную по адресу Петропавловская, 1а, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Приобретение фабрики необходимо в рамках консолидации земельного участка под строительство нового здания оперного театра. Распоряжение о покупке было подписано в середине июня. В краевую собственность перейдет несколько нежилых зданий и земельный участок площадью 2,074 га. Стоимость сделки составит 85 млн руб. Один из собственников фабрики, председатель регионального отделения "Партии роста" Всеволод Юшков, заявил, что сумма сделки его устраивает.

При этом производство мебели не будет прекращено - его перенесут на другую площадку. Также властям необходимо перенести подстанцию "Разгуляй", которая принадлежит МРСК Урал. По данным источников "Ъ", стоимость переноса оборудования подстанции на дальнюю площадку может составить до 1 млрд руб. Энергетики будут готовы пойти навстречу краевым властям, но при условии компенсации всех затрат.

Как сообщало ранее Накануне.RU, бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис ранее заявлял, что покинет край, если к 2020 г. в нем не появится вторая сцена для оперного.

"Я это уже говорил и могу еще раз повторить: если до 2020 г. не будет построена новая сцена, как мы договаривались, я из Перми уеду. У меня есть шесть предложений от лучших в мире театров занять должность руководителя. Мне очень не хочется этого делать, но я просто не могу участвовать в фарсе и делать вид, что что-то происходит, когда в действительности этого нет. Я не хочу терпеть издевательства и обманывать людей, которым я тоже обещал нормальные условия, чтобы они могли репетировать не в подсобных помещениях и спортивных залах, как сейчас", - сказал тогда Курентзис.