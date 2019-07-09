Сергей Шнуров стал новым ведущим русской версии "Форт Боярд"

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров станет новым ведущим русской версии шоу "Форт Боярд". Показывать его будет СТС.

Съемки нового сезона начались во Франции. Среди участников на этот раз звезды не только кино и телевидения, но и интернета – в команду набрали "топовых блогеров".

"Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жёстким. Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", - говорит Шнуров.

Сам шоумен признаётся, что боится не змей и пауков, а высоты: "Помню, в одном из выпусков кто-то из участников шёл по канату со страховкой. Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание".

В обновлённом шоу встретятся десять тематических команд по пять звёздных участников в каждой. Среди них: Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие звёзды.

На пути к сокровищам форта героев ожидают тяжёлые испытания, в которых они встретятся со змеями, пауками и скорпионами, взлетят с помощью катапульты, проверят лёгкие под водой, почувствуют себя космонавтами, попадут в тёмный лабиринт и, конечно, разгадают головоломки от старца Фуры. А помогут им в этом или помешают проводники Паспарту и Пасмюрай, повар Вилли, который готовит несъедобные деликатесы, тюремщик Мистер Бу и самая сильная женщина форта Леди Бу.

Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более чем в тридцати странах: так, было снято 1458 зарубежных выпусков. Местом съёмок приключенческого проекта стал одноимённый форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы её открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.

Кстати, российские звёзды покоряют форт с 1998 года. В своё время ведущими программы были: Леонид Парфёнов, Сергей Брилёв, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Участниками телешоу становились: Павел Деревянко, Елена Яковлева, Эвелина Блёданс, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Дюжев, Илья Ковальчук, Екатерина Климова, Рома Зверь, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, Николай Цискаридзе и многие другие.