"НОВАТЭК" может получить на Ямале новое месторождение СПГ с запасом в 155 млрд "кубов"

Правительство выставит на аукцион расположенное на севере Ямала Солетско-Ханавейское месторождение. Его может получить "НОВАТЭК" – запасы находятся вблизи Геофизического месторождения, которое разрабатывает принадлежащая компании Леонида Михельсона "Арктик СПГ-1", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Постановление о том, что месторождение скоро выставят на торги, подписал премьер Дмитрий Медведев. Запасы газа категорий C1, C2 оцениваются в 154,7 млрд "кубов" при прогнозных ресурсах в 1,8 трлн куб. м, сообщает РБК. Месторождение находится на севере Гыданского полуострова, недалеко от Обской губы, рядом с Геофизическим месторождением, лицензия на которое принадлежит "Арктик СПГ-1" "НОВАТЭКа".

Аукцион, стартовая цена которого – 2,4 млрд руб., должен пройти в этом году. Участком интересуются все крупные компании, но условия лицензии прописаны под СПГ-проекты: победитель должен будет направлять добытый газ на сжижение на ямальский заводе, говорит собеседник издания, близкий к правительству. При этом аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук полагает, что на торги могут заявиться многие компании, однако наибольшие шансы на победу имеет именно компания Михельскона – у "НОВАТЭКа" есть инфраструктура и опыт создания в арктическом регионе СПГ – проектов.

Добавим, ранее консорциум японских компаний Mitsui & Co и JOGMEC подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" "НОВАТЭКа". Договор стороны заключили в присутствии главы России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.