Спасателям удалось разобрать затор из унесенных рекой домов перед трассой "Сибирь" в Тулуне

Спасатели разобрали затор из домов у моста в затопленном городе Тулун Иркутской области.

Напомним, 1 июля у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне образовался затор из снесенных потоком воды домов.

Сообщалось, что на место прибыли саперы, которые должны ликвидировать этот затор. Местные власти обещали восстановить движение по трассе в течение двух дней.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, на сегодняшний день в городе остаются подтопленным 190 жилых домов, в которых проживают 475 человек, 190 приусадебных участков.

В круглосуточном режиме производится разбор аварийных зданий, очистка улиц от мусора и вывоз его на полигоны.

Наводнение в регионе началось из-за сильных ливней. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу.

По последним данным, в результате паводка погибли 23 человека. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.