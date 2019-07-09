Резиденцию Трампа в Вашингтоне затопило после мощного ливня

В Вашингтоне прошел сильнейший ливень, который не только прервал железнодорожное сообщение с городом, но и затопил резиденцию президента США Дональда Трампа.

Снимки огромных луж в помещениях и затопленных улиц появились в соцсетях. Так, журналисты пресс-пула американского президента показали свои мокрые рабочие места в Белом доме, выложив фото в Twitter.

Известно, что от огромного потока воды пострадали подземные переходы метро. Кроме этого, многие жители Вашингтона остались без электричества из-за непогоды, пишет ПолитЭксперт.

Стоит отметить, что природа продолжает испытывать США: недавно в Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение.