31 Июля 2020
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Общество За рубежом
(2004) |

Резиденцию Трампа в Вашингтоне затопило после мощного ливня

В Вашингтоне прошел сильнейший ливень, который не только прервал железнодорожное сообщение с городом, но и затопил резиденцию президента США Дональда Трампа.

Снимки огромных луж в помещениях и затопленных улиц появились в соцсетях. Так, журналисты пресс-пула американского президента показали свои мокрые рабочие места в Белом доме, выложив фото в Twitter.

Известно, что от огромного потока воды пострадали подземные переходы метро. Кроме этого, многие жители Вашингтона остались без электричества из-за непогоды, пишет ПолитЭксперт.

Стоит отметить, что природа продолжает испытывать США: недавно в Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение.

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Резиденцию Трампа в Вашингтоне затопило после мощного ливня

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Теги: Трамп, резиденция, ливень, Вашингтон



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