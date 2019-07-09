31 Июля 2020
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скуратов сергей николаевич генеральный директор авиакомпании уральские авиалинии (2015) | Фото: Накануне.ru

"Уральские авиалинии" получат первые Boeing 737 MAX в декабре этого года

"Уральские авиалинии" рассчитывают получить первые из заказанных в лизинг Boeing 737 MAX в декабре этого года. Глава компании Сергей Скуратов уверен, что до этого времени производитель исправит дефекты, выявленные в программном обеспечении этого типа самолетов.

На вопрос, не рассматривал ли перевозчик возможность отказаться от заказа, топ-менеджер напомнил, что самолеты Boeing могут пролететь 7 часов 45 минут без посадки с полной загрузкой, "Это весь юг Китая, Индия, Япония, Владивосток без посадки", передает "Интерфакс". "Уральским авиалиниям" важны дальние перелеты, отметил Скуратов.

В августе "Уральские авиалинии" начнут получать также Airbus A320neo. Кстати, накануне стало известно, что крупный саудовский перевозчик - бюджетная авиакомпания Flyadeal – отказалась от 20 заказанных ранее 737 MAX в пользу A320neo. Впрочем, некоторые перевозчики, как и "Уральские авиалинии", продолжают верить в Boeing. Так, на недавнем авиасалоне в Ле Бурже европейский консорциум International Airlines Group (IAG), в который входят такие гиганты как British Airways и Iberia, заключил с американской корпорацией контракт на покупку 200 737 MAX. Стоимость сделки по каталожным ценам превышает $24 млрд. Поставки запланированы на 2023-2027 годы.

При этом на прошлой неделе стало известно, что Европейский авиационный регулятор (EASA) выдвинул корпорации Boeing требование устранения пяти проблем, имеющихся, на взгляд специалистов, у самолетов 737 MAX – в дополнение к тем, о которых уже известно.

Как сообщает Bloomberg, до устранения этих проблем регулятор не позволит данному типу самолета вернуться в небо над Европой. По словам источника издания, четыре проблемы связаны с обновлением программного обеспечения, над которым сейчас работает корпорация. А вот пятая проблема – новая, она связана с работой автопилота.

Еще до выявления новых проблем эксперты авиарынка прогнозировали, что 737 MAX смогут вернуться в небо в лучшем случае в декабре 2019 года. Теперь сроки возвращения данного типа в эксплуатацию становятся еще менее определенными.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были прекращены по всему миру после того, как два самолета этого типа потерпели катастрофу (погибли 350 человек). Предположительно, причиной аварий могли стать дефекты программного обеспечения самолета.

В IATA сейчас состоит около 290 авиакомпаний, из которых 28 имеют в своем парке Boeing 737 MAX. В России пока только группа компаний S7 эксплуатирует данный тип самолета.Среди россиян, заказавших эти самолеты, - "Уральские авиалинии" (14), "Победа" (20), Utair (28) и "Нордстар" (3).

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"Уральские авиалинии" получат первые Boeing 737 MAX в декабре этого года

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Теги: уральские авиалинии, boeing 737 max, ввод в эксплуатацию



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