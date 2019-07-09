С 2020 года в России подорожает вино

Кабмин предложил с 2020 года повысить ставки акцизов на вино.

Как предполагается, на тихие вина рост произойдет с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л. Об этом говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов подтвердил, что правительство одобрило такие поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму.

Размер ставок определен "исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции", говорят в Минфине. При этом детали расчета не уточняются, сообщают "Ведомости".