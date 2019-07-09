Шашлык из украденного мяса: в Тобольске задержали горе-грабителя

Житель Тобольска отправится под суд за кражу овцы.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области, местная жительница пожаловалась на кражу. По словам женщины, она с мужем держит четырех овец в загоне отдельно от дома. Во время очередного визита, пенсионерка обнаружила пропажу одного животного.

Как выяснили полицейские, к краже причастен 19-летний ранее судимый студент техникума. Фигурант разделал овцу на мясо, из которого хотел приготовить ужин для друзей. Однако из-за нарушения правил хранения мясо испортилось.

Свою вину злоумышленник признал. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. За кражу молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.