Жительница Екатеринбурга погибла от огня в собственной квартире

8 июля в полицию Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении тела женщины при тушении пожара в одной из квартир 9-этажного жилого дома по улице Ялунинской.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, по данному факту организовано проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, погибшая - 66-летняя женина. Признаков насильственной смерти на ее теле при осмотре не обнаружено.

Для определения точной причины смерти женщины и причины возгорания проводятся экспертизы.