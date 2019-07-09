31 Июля 2020
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Экономика В России
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Россияне стали больше тратить на развлечения

Число жителей России, которые вынуждены экономить на одежде, отпусках и развлечениях, во втором квартале текущего года составило 67 процентов.

Снижение произошло на два процентных пункта. Свободные средства имеются у 76% россиян. При этом только 37% участников исследования рассматривают вариант покупки новой одежды, 31% — расходов на отпуск, 20% — на развлечения вне дома.

Показатели выросли во всех категориях по сравнению с данными от 2018 года: на четыре, один и пять процентных пунктов соответственно.

Кроме того, число жителей страны, считающих, что экономика России находится в состоянии рецессии, снизилось на два процентных пункта и составило 77%, сообщает РБК.

Тем временем, проблема бедности в России стала сверхострой.

Об этом ранее написал на своей странице в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — отметил он. По словам Кудрина, "деньги "живут" своей жизнью, показатели — своей".

До этого Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".

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Россияне стали больше тратить на развлечения

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Теги: траты, доходы



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