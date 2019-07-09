Матвиенко: 80 процентов продаваемой минералки - контрафакт

Около 80 процентов минеральной воды, которая продается на прилавках российских магазинов, является подделкой.

Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, сославшись на мнение неназванных экспертов. По ее словам, большая часть воды в магазинах сегодня непонятного происхождения. Матвиенко также отметила, что около 30 компаний, которые делали воду "Ессентуки", запретили, так как у них не было доступа к соответствующим скважинам, а потому они не могли использовать этот товарный знак, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно о том, что Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду. Как предполагается, это предотвратит производство и оборот контрафактной продукции в стране.

Предложение ведомства направлено в Минпромторг. Сегодня в стране в обязательном порядке маркируют табак, духи, обувь, шины, фотокамеры и прочие товары. Двухмерный код наносится на упаковку и содержит такие данные о продукции, как наименование, производитель, дата, время и место выпуска.