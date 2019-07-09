Названы регионы с самыми высокими доходами

В России составлен рейтинг самых доходных регионов.

Как показало исследование, самые высокие доходы - в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Самые низкие доходы зафиксированы в Туве, на Алтае и в Калмыкии. При этом первая десятка в списке в 2,5 раза опережает последнюю десятку по доходам с учётом уровня цен в регионах.

Для составления списка по доходам населения было использовано соотношение среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2018 году.

Также эксперты учитывали дополнительные показатели, в частности долю населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, проблема бедности в России стала сверхострой.

Об этом написал на своей странице в Twitter глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Сегодня приняты поправки в бюджет 2019 года в первом чтении. Изменения технические. Уточнен прогноз: например, планировалось вывести 2,5% граждан из бедности, а теперь — около 1%. Это реалистичнее, но тема стала сверхострой", — отметил он. По словам Кудрина, "деньги "живут" своей жизнью, показатели — своей".

До этого Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв". Как считает экономист, сегодня в России за чертой бедности находится 12,5 млн человек. По словам Кудрина, его командой подготовлены предложения, "которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях".