Путина пожелали видеть главой Европы

Российский президент Владимир Путин мог бы управлять Европой более эффективно, чем нынешние главы европейских государств.

Об этом сообщил почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун. По его словам, в настоящее время в Евросоюзе недостает сильных лидеров, а значит, "хуже быть не может". Экклстоуна отметил, что российский лидер всегда выполняет свои обещания и делает то, что говорит. Также бизнесмен из Великобритании назвал Путина "хорошим парнем".

Кроме того, Экклстоун не верит в обвинения в причастности президента РФ к отравлению в Солсбери. "Он был бы слишком занят, чтобы беспокоиться о подобного рода вещах", — заявил он, назвав все претензии к главе государства выдумкой, сообщает Lenta.ru.

Ранее Путин заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был наказан до инцидента, который произошел в 2018 году в Солсбери, никакого интереса для России он собой уже не представлял.

"Вообще предательство – самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны. Я не говорю, что нужно наказывать, таким образом, как имело место в Солсбери - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - отметил глава государства.

Напомним, ранее племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог договориться с британскими властями об инсценировке своего отравления.